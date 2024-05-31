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В Смоленске задержали подозреваемых в похищении ребенка

В Смоленске задержали подозреваемых в похищении ребенка

Дело заведено и расследуется по п. п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений), ч.

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