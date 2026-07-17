Фарид Абдулганиев баллотируется в депутаты Госсовета Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Уполномоченный по правам предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев будет участвовать в дополнительных выборах в Государственный Совет РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному округу №50.