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Татар-информ

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Фарид Абдулганиев баллотируется в депутаты Госсовета Татарстана

Фарид Абдулганиев баллотируется в депутаты Госсовета Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Уполномоченный по правам предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев будет участвовать в дополнительных выборах в Государственный Совет РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному округу №50.

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