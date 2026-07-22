Онкогинеколог Ахмеров назвал ранние признаки рака шейки матки

Рак шейки матки остается одним из самых частых онкологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста, поэтому важно обращать внимание на признаки этого заболевания на ранней стадии, предупредил онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров в интервью «Ленте.