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Аргументы и Факты

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Онкогинеколог Ахмеров назвал ранние признаки рака шейки матки

Онкогинеколог Ахмеров назвал ранние признаки рака шейки матки

Рак шейки матки остается одним из самых частых онкологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста, поэтому важно обращать внимание на признаки этого заболевания на ранней стадии, предупредил онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров в интервью «Ленте.

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