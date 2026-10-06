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Умер сыгравший в советских фильмах «Атака» и «Охота на лис» актёр Василий Попов

Умер сыгравший в советских фильмах «Атака» и «Охота на лис» актёр Василий Попов

Актёр Василий Попов, сыгравший в советских фильмах «Атака» и «Охота на лис» 1980-х годов, скончался в возрасте 78 лет, сообщает Новомосковский филиал Тульского академического театра драмы имени Горького.

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