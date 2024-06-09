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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Марк Черни о играх PlayStation на ПК: “Это движение в сторону более развитой индус...

Марк Черни о играх PlayStation на ПК: “Это движение в сторону более развитой индус...

Марк Черни о играх PlayStation на ПК: “Это движение в сторону более развитой индустрии”Марк Черни, архитектор, создавший PS4 и PS5, признал, что усилия PlayStation по выпуску эксклюзивов на ПК направлены на то, чтобы “указать путь к более развитой индустрии”.

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