Марк Черни о играх PlayStation на ПК: “Это движение в сторону более развитой индус...

Марк Черни о играх PlayStation на ПК: “Это движение в сторону более развитой индустрии”Марк Черни, архитектор, создавший PS4 и PS5, признал, что усилия PlayStation по выпуску эксклюзивов на ПК направлены на то, чтобы “указать путь к более развитой индустрии”.