Диоманде открыт к переходу в «Реал». Мадридцы готовят новое предложение

Вингер « РБ Лейпциг » Ян Диоманде готов продолжить карьеру в « Реале ». По информации инсайдера Фабрицио Романо , представители футболиста и мадридского клуба провели позитивные переговоры по условиям личного контракта.
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