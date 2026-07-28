«Коммунальщики отчитались об устранении порыва, но вода хлещет еще сильнее»: три недели в Омске топит дома на улице Олимпийской.
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«Коммунальщики отчитались об устранении порыва, но вода хлещет еще сильнее»: три недели в Омске топит дома на улице Олимпийской.
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