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Аналитик Зайцева: к концу 2021 года курс доллара будет в диапазоне 71,5-74 рублей

Аналитик Зайцева: к концу 2021 года курс доллара будет в диапазоне 71,5-74 рублей

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

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