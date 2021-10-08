Аналитик Зайцева: к концу 2021 года курс доллара будет в диапазоне 71,5-74 рублей

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.
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