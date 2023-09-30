Сегодня исполнился год с момента подрыва "Северных потоков". Один из крупнейших в истории актов промышленного терроризма так и не получил официального расследования.
Годовщина терактов на "Северных потоках" виновных нет и Германия в заднице
Комментарии
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Natalija Osminina
Да он не дергается, он согласился с неизбежным. Чтобы выжить Европе надо снарядить США в его походе на Китай. Для этого они согласились пожертвовать собой (отрезать себя от рынка России и Китая), пока США не вернутся из похода с награбленным и не устроят своим верным вассалам новый план Маршалла. Богатые типа, доживут до этого момента, а кто не выживет, значит, не вписались в рынок ( мы это уже от кого-то слышали))
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7 час.
Nazim Ярмагомедов
Прошел год! Россия может выставить Германии показательный счет за не полученные доходы по вине их немцев кураторов США!
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6 час.
Natalija Osminina
Выставить в любом случае надо. Правда, никто не отдаст. Но это не важно. Главное, заявить, а придет время и потребовать территориями. И так будет)) Восточная Пруссия уже ждет)).
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6 час.
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