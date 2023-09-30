Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Прошу прощения - "Вот, пуля пролетела... И - АГА..."... Так точнее... Нет?Мир ошеломлен: СШ...
  • Бендер Задунайский
    "Мир ошеламлен " ! Да миру глубоко насрать на это .Мир ошеломлен: СШ...
  • cto talykova
    Умеют же они нас дурачить, а сами не понимают,что их тоже ,,,,,,,,,"Если дружба, то ...

Годовщина терактов на "Северных потоках" виновных нет и Германия в заднице

Годовщина терактов на "Северных потоках" виновных нет и Германия в заднице

Сегодня исполнился год с момента подрыва "Северных потоков". Один из крупнейших в истории актов промышленного терроризма так и не получил официального расследования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Да он не дергается, он согласился с неизбежным. Чтобы выжить Европе надо снарядить США в его походе на Китай. Для этого они согласились пожертвовать собой (отрезать себя от рынка России и Китая), пока США не вернутся из похода с награбленным и  не устроят своим верным вассалам новый план Маршалла. Богатые типа, доживут до этого момента, а кто не выживет, значит, не вписались в рынок ( мы это уже от кого-то слышали))
Ответить
7 час.
Nazim Ярмагомедов
Прошел год! Россия может выставить Германии показательный счет за не полученные доходы по вине их немцев кураторов США!
Ответить
6 час.
Natalija Osminina
Выставить в любом случае надо. Правда, никто не отдаст. Но это не важно. Главное, заявить, а придет время и потребовать территориями. И так будет)) Восточная Пруссия уже ждет)).
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх