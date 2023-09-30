Годовщина терактов на "Северных потоках" виновных нет и Германия в заднице

Natalija Osminina

Да он не дергается, он согласился с неизбежным. Чтобы выжить Европе надо снарядить США в его походе на Китай. Для этого они согласились пожертвовать собой (отрезать себя от рынка России и Китая), пока США не вернутся из похода с награбленным и не устроят своим верным вассалам новый план Маршалла. Богатые типа, доживут до этого момента, а кто не выживет, значит, не вписались в рынок ( мы это уже от кого-то слышали))