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Усман Нурмагомедов: «Тогда был сериал – «Конан-варвар», я его смотрел. После этого нашел маленький нож, кинул в Умара [Нурмагомедова] и крикнул «Конан-варвар!»

Чемпион PFL Усман Нурмагомедов рассказал самую запомнившуюся историю из детства, связанную с его братом Умаром Нурмагомедовым .

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