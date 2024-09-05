ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Хочу обратить ваше внимание, на очень забавную ситуацию.
Растягивая полусферы
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Откаты видно хорошие. А вот о народе России никто из них не думает. Народ ведь гибнет и страдает, а не эти зажравшиеся сволочи
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15 час.
Ole Ole
Посвятите СЕБЯ народу, - хоть какой толк будет помимо брюзжания. А я последние дни в речи Путина вслушиваясь, щас вот ВЭФ смотрю. Ни в одной стране мира нет такой социальной направленности!!!
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14 час.
Кошмар
Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил во время визита в Китай 4 июня, что его страна хотела бы присоединиться к БРИКС. Министр отметил, что блок служит «хорошей альтернативой» ЕС, кандидатом в члены которого Турция считается с 1999 года.
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11 час.
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