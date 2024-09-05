Растягивая полусферы

TF Tatyana Fedotova Откаты видно хорошие. А вот о народе России никто из них не думает. Народ ведь гибнет и страдает, а не эти зажравшиеся сволочи

Ole Ole Посвятите СЕБЯ народу, - хоть какой толк будет помимо брюзжания. А я последние дни в речи Путина вслушиваясь, щас вот ВЭФ смотрю. Ни в одной стране мира нет такой социальной направленности!!!