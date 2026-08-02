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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» рассматривает трансфер Льюиса-Скелли. Приоритетной целью остается Холл (talkSPORT)

« Манчестер Юнайтед » может попытаться приобрести защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли, сообщает talkSPORT.

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