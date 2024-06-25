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Новости Омска

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Власти объяснили, для кого предназначены омские укрытия с убежищами и куда

Власти объяснили, для кого предназначены омские укрытия с убежищами и куда бежать в случае опасности.

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