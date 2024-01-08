Российский ретейлер назвал морозы причиной проблем с поставками курицы

Мясо курицы отсутствовало на полках магазинов в нескольких российских регионах из-за морозов и сильных снегопадов, сообщил РБК со ссылкой на комментарий пресс-службы владельца торговых точек «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик» — компании X5 Group.