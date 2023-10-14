В Самаре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в присвоении имущества работодателя

В полицию за помощью обратился 41-летний представитель организации, осуществляющей продажу бытовой техники и сообщил, что после увольнения по собственному желанию 22-летней женщины - администратора, в ходе ревизии выявлено отсутствие вверенного ей имущества, стоимостью порядка 170 тысяч рублей.