«Будет означать объявление войны». Медведев предупредил Британию о последствиях отправки войск на Украину

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев и предупредил, что отправка Лондоном официального воинского контингента на Украину будет означать объявление войны РФ.
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