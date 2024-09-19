Россияне рассказали, как часто сталкиваются с травлей

Каждого четвёртого россиянина травили в школе, таковы данные ВЦИОМ. Каждый пятый опрошенный отметил, что с буллингом сталкивались его дети - издевательства были как со стороны других учеников, так и учителей.
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