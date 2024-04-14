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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Amstel Gold Race. Гонщики проедут маршрут длиной 253 км с 33 подъемами

Amstel Gold Race Маастрихт – Берг-эн-Терблиджт, Нидерланды 253,6 км Профиль/Карта Начало – 11.45 по московскому времени.

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