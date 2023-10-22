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Как сложилась судьба красавицы-пионерки Майи из «Приключения Электроника»

Как сложилась судьба красавицы-пионерки Майи из «Приключения Электроника»

Умница и красавица Майя Светлова была мечтой для миллионов мальчишек из СССР. После успеха советской киноленты «Приключения Электроника» многие ожидали, что юную актрису Оксану Алексееву ждет огромный успех в кино.

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