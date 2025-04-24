Блокчейн-ККИ от Ubisoft, оценки Clair Obscur: Expedition 33, дата релиза Ghost of Yōtei…

Поддержка модов в ремастере TES IV, пресса сыграла в Clair Obscur: Expedition 33 и выставила свои оценки, Sucker Punch выкатила новый трейлер грядущей Ghost of Yōtei и огласила дату релиза, Ubisoft показала мобильную блокчейн-ККИ с NFT-картами Might and Magic: Fates, бывший президент Blizzard Майк Ибарра решил высказаться о недавнем релизе ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Bethesda поддержала авторо .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)