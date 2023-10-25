«Им обоим наплевать на идеологию»: Псевдопатриот Сатановский и либерал Лиза Лазерсон оказались одного поля ягоды

«Я очень сожалею, что подобное произошло в эфире нашего канала. Подобное не должно иметь место, особенно сейчас, даже несмотря на то, что мне говорят: „Вот, анекдоты, карикатуры…“ Когда происходят подобные трагедии, меняется параметр возможностей карикатурно говорить или рассказывать анекдоты», — витиевато высказался Венедиктов* После пришлось извиниться и самой Лазерсон.