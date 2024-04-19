Больше вреда, чем пользы: ученые отвергают тот факт, что гнев можно облегчить, выражая гнев Максим МорозовНовое исследование знаменует сдвиг в понимании и управлении гневом, направляя людей к конструктивным способам управления своими эмоциями.
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