Происшествия

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В Липецке полицейские и общественники рассказали подросткам о спортивном туризме

В Липецке полицейские и общественники рассказали подросткам о спортивном туризме

В рамках профилактического мероприятия «Здоровье» 15 марта член Общественного совета при УМВД России по Липецкой области Виталий Валов организовал информационно-спортивное мероприятие для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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