Царьград

5 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    погань активизируется, но зачем их пиарить?!Выступление Позне...
  • Ol Solos
    Медведчук выражает не враждебное мнение о России. Стыд и срам неповоротливой системе реагирования на внутренние, росс...Кого на самом дел...
  • Елена Бреслова
    идиот, купленный идиотПрорезался голос:...

Польский генерал предложил подготовить армию в 80 тысяч украинцев: "Кто их будет спрашивать?"

Польский генерал предложил подготовить армию в 80 тысяч украинцев: "Кто их будет спрашивать?"

Политолог оценил предложение польского генерала создать целую армию из украинских мигрантов.Накануне польский генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий cухопутными войсками, предложил выход из сложившейся для Запада ситуации на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх