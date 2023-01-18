Польский генерал предложил подготовить армию в 80 тысяч украинцев: "Кто их будет спрашивать?"

Политолог оценил предложение польского генерала создать целую армию из украинских мигрантов.Накануне польский генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий cухопутными войсками, предложил выход из сложившейся для Запада ситуации на Украине.
Политолог оценил предложение польского генерала создать целую армию из украинских мигрантов.Накануне польский генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий cухопутными войсками, предложил выход из сложившейся для Запада ситуации на Украине.
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