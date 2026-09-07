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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Авангарда» Потуральски: «Арена в Омске входит в топ‑10 в мире, включая НХЛ. Нам очень повезло играть здесь и выходить на лед перед такими болельщиками»

Нападающий « Авангарда »  Эндрю Потуральски оценил « G-Drive Арену ». – В прошлом сезоне серия «Авангарда» с « Локомотивом » получилась невероятно драматичной.

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