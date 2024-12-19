Политика как он...
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Политика как она есть

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ИИ написал песню про баллистическую ракету «Орешник»

ИИ написал песню про баллистическую ракету «Орешник»

В Сети завирусилось видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. На архивную запись песни Юрия Энтина и Евгения Крылатова «Лесной олень» в исполнении Аиды Ведищевой наложили актуальный текст, посвященный русской баллистической ракете «Орешник».

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