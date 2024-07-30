Monster Hunter World пересекла отметку в 26,3 миллиона проданных копий, Monster Hunter Rise – бол...

Monster Hunter World пересекла отметку в 26,3 миллиона проданных копий, Monster Hunter Rise – более 15,4 миллионаMonster Hunter World и Rise – это игры, которые продолжают хорошо продаваться, но ажиотаж вокруг предстоящей Monster Hunter Wilds привел к тому, что эти две игры значительно увеличили продажи за последние месяцы, что отражено в… источник.