Было два сменщика Зеленского - а теперь бац! и ни одного.. Из трех пауков в банке остался один

Импортные политологи-военкуры не так давно обсуждали, что Зеленский надоел Западу и не вывозит того что от него Запад ждал и что у Запада есть аж два кандидата на его замену: - Залужный и Буданов Трон и эшафот всегда рядом! И как говорил незабвенный Виктор Палыч из "Бандитского Петербурга": "Те, кто играет в эти игры - не пионеры на полянке!" И тут они оба пропадают с радаров чуть ли не синхронно и они толи в коме, толи убиты, толи в подвалах укро-гестапо (СБУ) их зверски пытает лично сам гнида и удовлетворяет свои садистские наклонности.