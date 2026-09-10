НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

92 подписчика

Мнение: «Главная проблема «Альтернативы для Германии» – ее несистемность», – Дмитрий Офицеров-Бельский

Мнение: «Главная проблема «Альтернативы для Германии» – ее несистемность», – Дмитрий Офицеров-Бельский

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом после его публикации с поздравлениями «Альтернативы для Германии».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым