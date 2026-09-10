Мнение: «Главная проблема «Альтернативы для Германии» – ее несистемность», – Дмитрий Офицеров-Бельский

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом после его публикации с поздравлениями «Альтернативы для Германии».
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