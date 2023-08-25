В ДТП в Почепском районе жизнь двум маленьким детям спасли автокресла

Он двигался в сторону г. Брянска, при обгоне не убедился в безопасности, выехал на встречную полосу, из-за чего 29-летний водитель Mercedes-Benz AMG C-43, ранее приступивший к обгону, в целях избежания столкновения выехал на обочину с последующим .