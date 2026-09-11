В топ-10 богатейших людей мира вошли только американцы

Мировой рейтинг сверхбогачей впервые приобрел отчетливо мононациональный характер. По данным Bloomberg Billionaires Index на 11 сентября, вся первая десятка крупнейших состояний планеты принадлежит американцам — и девять из десяти этих миллиардеров напрямую связаны с технологической отраслью.