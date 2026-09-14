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Zero Hedge

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John Brennan Subpoenaed As Part Of DOJ Investigation

John Brennan Subpoenaed As Part Of DOJ Investigation

John Brennan Subpoenaed As Part Of DOJ Investigation Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, An attorney for John Brennan on Sept.

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