Украине могут передать 20 самолётов F-16 лишь летом 2025 года

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что Украина с большой вероятностью не сможет получить раньше лета 2025 года 20 истребителей F-16 и 40 пилотов, способных управлять ими.
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