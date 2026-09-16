⚙️ Сократить расходы и делать прогнозы: молодой учёный разработал агрометеостанцию для сельского хозяйства Крыма Крымский студент совместно с командой научно-исследовательского института сельского хозяйства разработал агрометеостанцию с учётом климатических условий полуострова.
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