«Худший год за последние 50 лет» Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?

Крупнейшие западные автопроизводители столкнулись с резким падением прибыли в 2024 году. Спустя несколько лет после ухода с российского рынка выручка немецких концернов Volkswagen, Mercedes, Porche сократилась на миллиарды долларов.
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