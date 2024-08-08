Вафли с крахмалом в вафельнице

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)К чаепитию в кругу семьи или друзей предлагаю испечь вкусные домашние вафли из теста, замешанного с добавлением крахмала.