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«Предали Украину прямо в Стамбуле»: двое членов киевской делегации сбежали в Болгарию, опасаясь возвращения домой

«Предали Украину прямо в Стамбуле»: двое членов киевской делегации сбежали в Болгарию, опасаясь возвращения домой

БлокнотРУ Измена подкралась, откуда не ждали: после переговоров с Россией в Турции двое чиновников из украинской делегации рванули в побег на территорию Болгарии Советский термин «невозвращенцы» снова в ходу.

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Комментарии
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OH
Omar Hajam
Да, до окраин Львова.
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8 час.
Андрей
Так может российской делегации на переговорах, одним из условий о начале переговоров о мире поставить вопрос об открытии западных границ Украины!
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4 час.
Александр Батт
Надо быстрее освобождать Украину от нацистов.
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1 час.
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