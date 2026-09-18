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Царьград

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В Новосибирске за день онлайн проголосовали 122 838 человек

В Новосибирске за день онлайн проголосовали 122 838 человек

Завершился первый из трех дней голосования. Уже завтра, 19 сентября, избирательные участки возобновят работу: двери для граждан откроются с 8:00.

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