Почему Путин и Си Цзиньпин решили встретиться лично вместо поездки на саммит G20
Вслед за Путиным стало известно о том, что и Си Цзиньпин скорее всего не поедет на саммит G20. После того, как об этом появилась информация в СМИ, Путин анонсировал встречу с товарищем Си, и вполне возможно они встретятся как раз когда в Индии будет проходить этот саммит.
Комментарии
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Лидерам России и Китая там действительно делать нечего. Переливать из пустого в порожнее, зачем?
Правильно. Что делать на этом G 20? Сносить оскорбления, унижения и пренебрежение от каких-то придурков, больных на всю голову?
Так солиднее и больше вопросов.
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