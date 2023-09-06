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Почему Путин и Си Цзиньпин решили встретиться лично вместо поездки на саммит G20

Почему Путин и Си Цзиньпин решили встретиться лично вместо поездки на саммит G20

Вслед за Путиным стало известно о том, что и Си Цзиньпин скорее всего не поедет на саммит G20. После того, как об этом появилась информация в СМИ, Путин анонсировал встречу с товарищем Си, и вполне возможно они встретятся как раз когда в Индии будет проходить этот саммит.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Лидерам России и Китая там действительно делать нечего. Переливать из пустого в порожнее, зачем?
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2 час.
лл
лина любимцева
Правильно. Что делать на этом G 20?  Сносить оскорбления, унижения  и пренебрежение от каких-то придурков, больных на всю  голову?
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Так солиднее и больше вопросов.
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1 час.

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