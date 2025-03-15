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Трамп назвал сарказмом слова о завершении конфликта на Украине за сутки

Трамп назвал сарказмом слова о завершении конфликта на Украине за сутки

Также американский лидер заявил, что сейчас процесс урегулирования «идет нормально»Президент США Дональд Трамп сказал, что был «немного саркастичен», когда обещал положить конец конфликту между Россией и Украиной за 24 часа, сообщает телеканал CNN.

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