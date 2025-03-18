Торговый дом ММК вышел на рекордный уровень продаж

Торговый дом ММК поступательно реализует Стратегию развития компании. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Магнитогорске состоялась стратегическая сессия Торгового дома ММК (ООО «ТД ММК») с участием представителей головного офиса компании и руководителями ее подразделений из 36 городов страны – от Владивостока до Санкт-Петербурга.