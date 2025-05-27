Букмекеры заявили, что законы о рекламе мешают поддерживать спорт

Председатель совета первой СРО букмекеров Николай Оганезов, в ходе своего выступления на конференции «Masters of Sport: новый старт», заявил, что действующее законодательство ограничивает возможности для поддержки спорта со стороны компаний .
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