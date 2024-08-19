Гранатометчики взяли под контроль места скопления ВСУ в Курской области

Министерство обороны России представило видео, на котором запечатлена работа гранатометчиков Северной группировки Вооруженных сил Российской Федерации, направленная против скоплений украинских войск в приграничных зонах Курской области.
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