В Шереметьеве временно ограничили приём и отправку рейсов

Аэропорт Шереметьево временно ограничил приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в Росавиации. Сейчас воздушная гавань может принимать и выпускать рейсы только после согласования с профильными органами.
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