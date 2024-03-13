TransRussia 2024 бьет рекорды: выставка представит 580 экспонентов и станет самой крупной за свою историю

28-я международная выставка транспортно-логистических услуг TransRussia 2024 пройдет 19-21 марта в «Крокус Экспо» совместно с 3-й ежегодной экспозицией SkladTech, посвященной решениям, оборудованию и услугам для склада.
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