Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал, готовы ли парни обыграть США

Наставник сборной России по баскетболу Зоран Лукич в эксклюзивном интервью рассказал о готовности команды к международным соревнованиям, перспективах молодых игроков, стиле игры сборной и возможностях участия в чемпионате мира – 2027.
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