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Metro Москва

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Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал, готовы ли парни обыграть США

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал, готовы ли парни обыграть США

Наставник сборной России по баскетболу Зоран Лукич в эксклюзивном интервью рассказал о готовности команды к международным соревнованиям, перспективах молодых игроков, стиле игры сборной и возможностях участия в чемпионате мира – 2027.

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