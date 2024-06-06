Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Любителям вдарить по НАТО

Любителям вдарить по НАТО

Что хотелось бы сказать по поводу хайпа вокруг грандиозного шухера в формате Третьей мировой, поскольку евронарки частично разрешили использовать своё оружие для ударов по российской территории… Ещё раз повторимся, что из-за хохлов или даже политических амбиций какого-нибудь Шольца, какого-нибудь Макрона или какого-нибудь Джосферату, Третья мировая не стартанёт.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Ну, эта.... есть эта... ну, как их... ах, да.... хуситы.... и в африке эта... и в Сирии... и ракеты у них то жа есть... для авианосцев специально...
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1 час.
М
ММ
Хусит в авианосец и всё!
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54 мин.
Игорь Василевский
И я давно размышляю - а почему не раньше так случилось?? В Сирии, например... Или в Йемене.. Авианосец - это 5 млрд стоимости, а ежели ему еще и влупить... еще плюсом 3... Ляпота...
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51 мин.

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