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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бывший разработчик Concord назвал критиков игры “бездарностями” Бывший разраб...

Бывший разработчик Concord назвал критиков игры “бездарностями” Бывший разраб...

Бывший разработчик Concord назвал критиков игры “бездарностями”Бывший разработчик Firewalk Studios, работавший над Concord, назвал многочисленных критиков игры “бездарными фриками”, что, несомненно, послужит толчком к созданию доброго отношения к широко разрекламированному шутеру про героев.

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