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YPA: хуситы захватили резиденцию главы Йемена аль-Алими на юго-западе страны

YPA: хуситы захватили резиденцию главы Йемена аль-Алими на юго-западе страны

Движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее значительную часть севера Йемена, заявило об установлении контроля над двумя районами в провинции Таиз на юго-западе страны, а также о захвате резиденции главы страны.

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