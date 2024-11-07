Сила в правде
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Сила в правде

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Деловой подход. Повторит ли Трамп судьбу лорда Беккета из «Пиратов Карибского моря»?

Деловой подход. Повторит ли Трамп судьбу лорда Беккета из «Пиратов Карибского моря»?

Выступая сегодня на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что сегодня, в свете последних событий на украинском (я бы ещё добавил — и вашингтонском) фронте, «Запад поставлен перед выбором — продолжать финансирование киевского режима и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться».

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