Деловой подход. Повторит ли Трамп судьбу лорда Беккета из «Пиратов Карибского моря»?

Выступая сегодня на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что сегодня, в свете последних событий на украинском (я бы ещё добавил — и вашингтонском) фронте, «Запад поставлен перед выбором — продолжать финансирование киевского режима и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться».